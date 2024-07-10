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الأربعاء، 10-07-2024 01:55 م

مفتي القدس يحذر من اعتداءات الاحتلال بحق الأماكن المقدسة

ممم


الوكيل الاخباري - حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين من اعتداءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الأماكن المقدسة، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

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وأوضح خلال اجتماع لمفتي المحافظات الشمالية، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال تعتدي على رواد المسجد الأقصى المبارك، وتمنعهم من الوصول إليه، وتحتجزهم، وتقوم بتفتيشهم.


ودعا المفتي، المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة بحق المقدسات قبل فوات الأوان.


من جانب آخر، بحث مع المفتيين آلية عمل دار الإفتاء والنهوض بها، مؤكدا أن عملها يقوم على الوسطية، وأنها استطاعت تحقيق إنجازات على الرغم من الأوضاع الصعبة.


وشدد، على أن دار الإفتاء تحرص على إيجاد آليات للتواصل مع المواطنين، وتقديم الخدمات اللازمة لهم عبر وسائل التواصل، داعيا إلى متابعة "الافتاء" للتواصل مع العاملين فيها من أجل الحصول على الخدمة اللازمة.


 




 

 


 

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