الإثنين 15-04-2024
الوكيل الاخباري
 

منظمات "الهيكل" المتطرفة تدعو إلى اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى

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الإثنين، 15-04-2024 03:37 م

منظمات "الهيكل" المتطرفة تدعو إلى اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري- دعت منظمات الهيكل المزعوم، اليوم الاثنين، إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك، لتقديم "قربان" عيد الفصح اليهودي، منتصف الليلة التي تسبق بدء العيد، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

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وبحسب صحيفة "إيسرائيل هيوم"، طلبت "منظمات الهيكل" من أنصارها التجمع عند باب المغاربة للمطالبة بالسماح لهم باقتحام الأقصى في منتصف تلك الليلة لتقديم "قرابين" الفصح داخل المسجد.


وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على الفلسطينيين وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقل الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تُسهّل فيه اقتحامات المستعمرين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.


وكان نحو 238 مستعمرا متطرفا قد اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، اليوم الاثنين، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.

 

وفا


 




 

 


 

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