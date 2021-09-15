منظمات حقوقية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين

الوكيل الاخباري - حملت منظمات حقوقية دولة الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات العقابية واحترام أحكام القانون الدولي.



وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، إنه ينظر بخطورة بالغة إلى الإجراءات العقابية التي اتخذتها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، على أثر قيام 6 معتقلين في سجن جلبوع بانتزاع حريتهم ثم أعادت تلك السلطات اعتقال 4 منهم بعد أيام .

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