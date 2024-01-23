نادي الأسير: الاحتلال يصعد استيلاءه على ممتلكات عائلات المعتقلين

الوكيل الإخباري-قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استهداف منازل عائلات المعتقلين في سجون الاحتلال.

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ونقل نادي الأسير، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، عدة شهادات عن زوجات معتقلين، أكدن تعرض منازلهن لعمليات اقتحام وتدمير وتخريب واسعة، إلى جانب الاستيلاء على أموال وسيارات ومصاغات ذهبية.



وتضمنت هذه الشهادات تعرض زوجات المعتقلين لتهديدات، وعمليات تفتيش وتنكيل، فيما أن بعض العائلات تكررت عمليات الاقتحام لمنازلها لأكثر من مرة خلال فترة وجيزة.



ومن ضمن هذه الحالات، عائلة المعتقل الإداري يوسف اللحام من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم الذي تعرض للاعتقال مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 15 عاما، إذ تعرضت عائلته، اليوم الثلاثاء، لعملية تنكيل وتهديد، بعد اقتحام المنزل، وتنفيذ عملية تخريب وتدمير واسعة داخله، والاستيلاء على مبلغ من المال ومصاغ ذهب، كما هددت قوات الاحتلال العائلة بأنها ستعود مجددا لاقتحام المنزل بحثا عن أموال.



كما اعتدى الاحتلال على ابنة المعتقل، وهددها بقتل والدها، ورش المنزل بالغاز قبل مغادرته.



يُذكر أن الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال المكثفة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في الضفة، إذ بلغ عدد حالات الاعتقال (6220) حالة اعتقال، شملت كل الفئات بما فيها النساء والأطفال.



وفا