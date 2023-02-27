الإثنين 27-02-2023
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نحو 300 اعتداء للمستوطنين على الفلسطينيين في نابلس

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الإثنين، 27-02-2023 08:27 ص

نحو 300 اعتداء للمستوطنين على الفلسطينيين في نابلس

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الوكيل الإخباري -قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن المستوطنين نفذوا، الليلة، نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس.

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وأضاف في تصريح لوكالة "وفا"، أن يوم أمس شهد هجمة شرسة للمستوطنين واعتداءات غير مسبوقة؛ من إحراق للمنازل واستهدافها، والاعتداء على الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين.


وأشار إلى أنه جرى استهداف 30 منزلا في حوارة بين حرق وتكسير، وإحراق 15 مركبة ومشطب مركبات، وإصابة أكثر من 100 فلسطيني بينهم 4 بجروح، واستشهاد الفلسطيني سامح الاقطش.


وتابع أن بلدة بورين شهدت إحراق بركس وحظيرة أغنام وثلاث مركبات، ومحاولة احراق أحد المنازل، فيما شهدت بلدة عصيرة القبيلة إحراق منزل وخزان مياه، ومشطب للمركبات في بلدة أودلا.

 

وفا



 




 

 


 

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