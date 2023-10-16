هجمات صاروخية متتالية لكتائب القسام على تل أبيب

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

أعلنت كتائب القسام قصف "تل أبيب" مجددا قبل قليل برشقة صاروخية "ردا على استهداف المدنيين".وأطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تنبيهات بوقوع هجوم صاروخي على تل أبيب، وقد دوت صفارات الانذار على اثر ذلك في المدينة.يأتي ذلك بعد ساعتين من هجوم كبير شمل مدينة القدس التي سمع فيها صوت انفجار ضخم، كما شمل مدينة تل أبيب ايضا.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إخلاء الكنيست بعد إطلاق الصواريخ في وقت كان فيه أركان الحكومة الإسرائيلية مجتمعين في القدس، وجرى إنزال كافة الوزراء ورئيسهم بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.