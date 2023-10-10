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الخيرية الهاشمية تستعد لتسيير قوافل إغاثية إلى غزة

الثلاثاء، 10-10-2023 11:56 ص

فيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد من تدريبات معركة طوفان الأقصى

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الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام مشاهد من تدريبات مقاتلي سلاح الهندسة القسامي الذين شاركوا في معركة طوفان الأقصى على التعامل مع موانع خط الجبهة للعدو .

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وأضافت في بيانا لها أن هذه التدريبات كانت تمهيداً لاقتحام المستوطنات من قبل قوات النخبة القسامية.


 




 

 


 

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