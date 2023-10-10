فيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد من تدريبات معركة طوفان الأقصى

الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام مشاهد من تدريبات مقاتلي سلاح الهندسة القسامي الذين شاركوا في معركة طوفان الأقصى على التعامل مع موانع خط الجبهة للعدو .
وأضافت في بيانا لها أن هذه التدريبات كانت تمهيداً لاقتحام المستوطنات من قبل قوات النخبة القسامية.
مشاهد من تدريبات مقاتلي سلاح الهندسة القسامي الذين شاركوا في معركة #طوفان_الأقصى على التعامل مع موانع خط الجبهة للعدو تمهيداً لاقتحامه من قوات النخبة القسامية#كتائب_القسام pic.twitter.com/J1yWJ3RGnv— Mehrdad Khalili 🇮🇷🇵🇸 (@m_Khalili93) October 10, 2023