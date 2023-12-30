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المقاومة تستهدف قوة راجلة بكمين في حي التفاح بغزة

السبت، 30-12-2023 05:39 م

هدنة مرتقبة في غزة

غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb


الوكيل الاخباري - كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلاً عن 3 مسؤولين إسرائيليين عن أن "الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل بموافقة حماس، من حيث المبدأ"، على استئناف المحادثات حول هدنة جديدة.


وأوضح الموقع، اليوم السبت، أن "الاتفاق الجديد الذي تجري المفاوضات حوله، يهدف لتأمين إطلاق سراح أكثر من 40 من الأسرى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر".

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كما ذكر "أكسيوس" أن "المسؤولين في إسرائيل يتعاملون مع الرسالة بحذر شديد، ويأملون في الحصول على توضيحات أكثر خلال نهاية الأسبوع، من أجل معرفة ما إذا كانت هناك جدية بالفعل".

 

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