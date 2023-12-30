هدنة مرتقبة في غزة

الوكيل الاخباري - كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلاً عن 3 مسؤولين إسرائيليين عن أن "الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل بموافقة حماس، من حيث المبدأ"، على استئناف المحادثات حول هدنة جديدة.





وأوضح الموقع، اليوم السبت، أن "الاتفاق الجديد الذي تجري المفاوضات حوله، يهدف لتأمين إطلاق سراح أكثر من 40 من الأسرى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر".

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كما ذكر "أكسيوس" أن "المسؤولين في إسرائيل يتعاملون مع الرسالة بحذر شديد، ويأملون في الحصول على توضيحات أكثر خلال نهاية الأسبوع، من أجل معرفة ما إذا كانت هناك جدية بالفعل".