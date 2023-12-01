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الجمعة، 01-12-2023 11:25 ص

حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة

حماس


الوكيل الاخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال رفض التعامل مع كل عروضنا لأن لديه قرارا مسبقا باستئناف عدوانه الإجرامي على قطاع غزة.

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وأضافت "عرضنا تبادل الأسرى وكبار السن وتسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي لكن الاحتلال رفض".


وبينت "عرضنا تسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم ليشارك في دفنهم وتسليم 2 من المحتجزين الإسرائيليين".


وأشارت إلى أن الاحتلال يتحمل مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة بعد رفضه التعاطي مع عروض للإفراج عن محتجزين.


واكدت أنها ستقوم بإفشال أهداف العدوان الإجرامي وستكسر إرادة جيش الاحتلال المهزوم والكلمة العليا ستبقى للشعب الفلسطيني.


 




 

 


 

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