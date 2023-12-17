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الأحد، 17-12-2023 05:49 م

هيئة الأسرى: أسيرات غزة يتعرضن لعقوبات انتقامية

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الوكيل الإخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن أسيرات سجن الدامون، وبالذات من اعتقلن من قطاع غزة، يواجهن ظروفا اعتقاليه صعبة للغاية، ويخضعن لعقوبات مشددة تزداد وتيرتها يوميا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وأشارت الهيئة إلى أن سجاني الاحتلال يأخذون ملابس أسيرات القطاع، ويستبدلوها بملابس صيفية، مؤكدة أنهن تعرضن للكثير من الضرب والاعتداء والمسبات، وبقي قسم منهم لمدة 7 أيام في العراء تحت المطر وفي البرد.


وذكرت أن إحدى أسيرات غزة "إنه عند اعتقالها كان برفقتها أولادها الصغار الأربعة، لم تعرف ماذا تفعل بهم، فكان رجل من غزة قريبا منها، فتركت أولادها لديه، وأنها لا تعرفه ولا تعرف مصيرهم".


 




 

 


 

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