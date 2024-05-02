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الخميس، 02-05-2024 03:08 م

إنريكي: نشعر بالاكتئاب.. وواجهنا سوء حظ كبير

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الوكيل الإخباري - أكد لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، أن فريقه قد فشل في استثمار الفرص التي سنحت له خلال مواجهة بروسيا دورتموند الألماني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق بروسيا دورتموند الفوز بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وقال لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: “نعلم أنها ستكون مباراة معقدة، وسنحلل الأسباب وراء إهدار تلك الفرص”.

وأضاف: “كرة القدم رائعة في الكثير من الأحيان، ولكن في بعض الأحيان تواجه صعوبات في تسجيل الأهداف، مثل تلك المباراة، لم نتمكن من استغلال الفرص”.

وتابع: “سنكون أفضل في العودة مع دعم الجماهير، الآن اللاعبين في غرفة خلع الملابس مكتئبين، ولكن ليس لدينا ما نخسره”.

وعن حالة لوكاس هيرنانديز الذي خرج بسبب الإصابة في نهاية الشوط الأول: “ليس لدي أي أخبار بعد عن حالته، بصراحة لم يبدو إيجابيًا للغاية عندما خرج لكننا نحن ننتظر الفحوصات الطبية قبل أن نتحدث عن الإصابة”.

وأتم: “الجميع يعلم بصعوبة اللقاء، غرفة تبديل الملابس تأثرت قليلًا، لأننا اصطدمنا بسوء حظ”.

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