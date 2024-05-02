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الخميس، 02-05-2024 10:10 ص

شاهد انهيار سقف جامع في السعودية

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو سقوط سقف للتوسعة الخارجية لجامع الظهران القديم الواقع داخل حرم جامعة الملك فهد في الظهران بالمنطقة الشرقية بالسعودية، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح.

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والمنطقة التي يغطيها (الشينكو) وهو عبارة عن مجموعة ألواح معدنية، كانت ساحة خارجية للجامع قبل أكثر من 20 سنة، وتم تهيئة هذه الساحة لاستيعاب أعداد أكبر من المصلين.


ومسجد الظهران هو مسجد بنته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويقع المسجد في حرم الجامعة ذاتها في الظهران بالمنطقة الشرقية، وبني المسجد في عام 1393 هـ الموافق 1974 م.

 

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