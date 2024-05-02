الخميس 02-05-2024
الوكيل الاخباري
 

نقابة الأطباء تنعى الطبيب محمود الشريف

ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة الى 34596

رئيس الجامعة الأردنية: التوسع بالتدريب لتنمية وتطوير القدرات الشخصية ضرورة ومطلب

381 ديناراً سعر الليرة الذهب الإنجليزية في الاردن اليوم

اللجنة الملكية لشؤون القدس: مشاهد مروعة يتعرض لها الصحفيون في فلسطين

فيديو - حريق ضخم يلتهم 150 وحدة سكنية وتجارية في ايران

أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بايدن بثني الاحتلال عن الهجوم على رفح

540 طنا من الخضار يرد للسوق المركزي في إربد

واشنطن: الجيش الروسي استخدم "سلاحاً كيميائياً" ضدّ القوات الأوكرانية

جمعية الفنادق: 78% حجوزات البحر الميت و56% بعمان خلال الاسبوع الحالي

الخميس، 02-05-2024 10:15 ص

يحتوي على مادة سامة.. سحب عصير تفاح شهير من الأسواق في أمريكا

طريقة_عمل_عصير_التفاح


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "مارتينيلي" الأميركية عن سحب كميات كبيرة من عصير تفاحها الشهير باهظ الثمن، بسبب مخاوف ارتفاع مستويات الزرنيخ فيه المسببة للسرطان.

اضافة اعلان


وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بأن التعرض لمستويات مرتفعة من الزرنيخ غير العضوي يمكن أن يشكل مخاطر صحية على الأشخاص، بما في ذلك السرطان والعيوب الخلقية والسكري ومشاكل القلب.

ويُباع عصير تفاح مارتينيلي لدى تجار التجزئة الشهيرة في أميركا بما في ذلك كروغر، وبوبليكس، وتارغت، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

 

يأتي السحب الطوعي بعد أن عثرت ولاية ميريلاند على عينات من دفعة واحدة من العصير، الذي يباع في زجاجات سعة لتر واحد، على كميات فوق المستوى التوجيهي للزرنيخ غير العضوي فيها.


وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي أمراض نتيجة سحب المنتج من الأسواق، حسبما كتبت الشركة، التي يقع مقرها في واتسونفيل بولاية كاليفورنيا، في خطاب أرسلته إلى متاجر البقالة بتاريخ 16 أبريل.


وأبلغت وزارة الصحة بولاية ماريلاند عن نتائج اختبار لمجموعة إنتاج مارتينيلي في مارس 2023 المعنية، والتي أظهرت 11.6 جزء في المليار للزرنيخ غير العضوي -1.6 جزء في المليار، أعلى من مستوى عمل الصناعة المنصوص عليه في إرشادات إدارة الغذاء والدواء الجديدة التي تم وضعها.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سقوط-جزء-من-ديكور-مسجد-الزير-بمنطقة-الروضة-في-صلاة-التراويح-أمس-دون-إصابات-1651014710188_large

شاهد انهيار سقف جامع في السعودية

زرافة-730x438

زرافة كادت أن تتسبب بمقتل عامل في إنجلترا

Doc-P-1193995-638501425187236463

معلومات مُثيرة.. السعودية تكشف عن كهف يعود عمره إلى الزمن البرونزي

60338bdd4c59b718a1071002

عملية احتيال في إسبانيا وصلت خسائرها إلى 850 ألف يورو!

9094738_1537984797

شاهد متسابقة تتعمد إسقاط زميلتها في بطولة الجمهورية للدراجات بمصر

2024425173343997DX

تحول صادم لامرأة بعد خسارتها 400 كلغ في بريطانيا - صور