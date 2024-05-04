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طولكرم: انتشال جثمان شهيد من داخل المنزل الذي هدمه الاحتلال

السبت، 04-05-2024 08:28 ص

طولكرم: انتشال جثمان شهيد من داخل المنزل الذي هدمه الاحتلال

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الوكيل الإخباري- انتشلت جرافة الاحتلال جثمان شهيد، فجر اليوم السبت، أثناء هدم المنزل المحاصر في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، دون معرفة هويته بعد، وقامت برميه على الأرض، ومنعت مركبة الإسعاف من الوصول إليه.

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وتواصل قوات الاحتلال حصارها لموقع المنزل، الذي تم هدمه في الحي الشرقي للبلدة، منذ أكثر من ثماني ساعات، وتفرض منع التجوال على البلدة، في الوقت الذي تواصل أعمال التجريف لركام المنزل، والبحث والتمشيط في محيطه برفقة الكلاب البوليسية، وسط إطلاقها للأعيرة النارية بكثافة في المكان.


وأفادت مراسلة "وفا" ، بأن جرافات الاحتلال شرعت فجر اليوم السبت بهدم المنزل بعد أربع ساعات من الحصار المشدد عليه، وتجريف أسواره الخارجية، وبعض الطرق في محيطه.


وكانت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى بلدة دير الغصون في ساعات الفجر الأولى، وحاصرت المنزل، قبل الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة، ترافقها جرافات ضخمة.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال فرضت طوقاً عسكرياً مشدداً في محيط المنزل، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات المرتفعة في المكان، قبل أن تستهدفه بوابل من الرصاص وقنابل "الانيرجا"، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في محيط المكان.


وأضافت، أن آليات الاحتلال جرفت أشجاراً وأسوار المنازل المجاورة للمنزل المحاصر، ودمرت عدداً من مركبات المواطنين الفلسطينيين، والبنية التحتية في الطرقات المحاذية له، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.


وتدعي قوات الاحتلال أن شباناً تحصنوا داخل المنزل، تتهمهم بتنفيذ عملية إطلاق نار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عند مدخل قرية بيت ليد شرق طولكرم، أدت إلى مقتل جندي.


وبموازاة عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صعّدت قوات الاحتلال والمستعمرون من اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما في ذلك القدس، مما أسفر عن استشهاد 491 فلسطينياً وإصابة أكثر من 4950 آخرين.




 




 

 


 

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