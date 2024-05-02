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الخميس، 02-05-2024 03:10 م

دي يونج يتخذ قراراً جديداً بشأن مستقبله مع برشلونة

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الوكيل الإخباري -  ارتبط إسم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، بالرحيل عن النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف كسب المال.

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وبعد موسم صعب، أصبح برشلونة في حاجة ماسة إلى أموال من مبيعات اللاعبين، وهو ما أثار احتمال رحيل دي يونج، للتغلب على الأزمة المالية.

وبالإضافة إلى العروض الضخمة التي قد يحصل عليها برشلونة لدي يونج، فإن راتب لاعب خط الوسط سيرتفع بشكل كبير في الموسم المقبل، الأمر الذي أثار قلق كبار المسؤولين في البلوجرانا.

وذكرت صحيفة "سبورت " أن هدف برشلونة هو ضمان استمرارية فرينكي دي يونج.

ومع ذلك، إذا لم يتم الاتفاق على صفقة لتجديد عقده بشروط راتب أقل، فقد يفكر برشلونة في مقترحات جادة، ومع ذلك فإنه إذا اتخذ الهولندي قرارًا بالرحيل، فإن هناك اهتماما كبيرا من أندية باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد.

ومع ذلك، لا يخطط دي يونج، الذي ينتهي عقده مع برشلونة في عام 2026، للمغادرة في أي وقت قريب.

ورفض اللاعب الدولي الهولندي عروضًا أعلى ربحًا للبقاء في برشلونة، بما في ذلك عرض من باريس سان جيرمان، لأنه ينوي الاستمرار في ارتداء قميص البلوجرانا.

 

 

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