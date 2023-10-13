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وزير الخارجية اللبناني يحذر من اجتياح غزة

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الجمعة، 13-10-2023 03:46 م

وزير الخارجية اللبناني يحذر من اجتياح غزة

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الوكيل الإخباري - حذر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب من أن "استمرار التصعيد واجتياح غزة سيشعل المنطقة بأسرها".

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال بو حبيب: "إنها زيارة في غاية الأهمية للتشاور في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وتجاهل الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبب في ما حدث في غزة".

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وأكد "أننا متضامنون مع أشقائنا الفلسطينيين وندين الأعمال التي تقوم بها إسرائيل وندعو إلى فك الحصار"، مشددا على أن "لبنان لم يكن يوما يرغب في الحرب أو يسعى إليها ولكن نحذر من أن التصعيد في غزة سيؤدي إلى توتر إقليمي".


وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يفهم أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة من دون حل وشامل للقضية الفلسطينية".


بدوره، قال عبد اللهيان: "ما نشهده اليوم في غزة هو جريمة حرب يرتكبها الكيان الصهيوني ضد النساء والأطفال والمدنيين"، مؤكدا أنه "كان لدينا اتفاق في وجهات النظر حول ضرورة الوقف العاجل لجرائم الحرب التي يرتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق المدنيين الفلسطينيين".


واعتبر أن "الجانب الأمريكي يدعو الأطراف للالتزام بضبط النفس لأنه قلق من توسيع نطاق الحرب، لكن الأمر المضحك في هذه المسألة هو أن أمريكا في حين توصي الأطراف بضبط النفس تسمح للمجرمين في الكيان الصهيوني بقتل المدنيين في غزة".


وأضاف :"إذا كانت أمريكا تسعى لعدم توسع الحرب في المنطقة فإنه يتعين عليها لجم إسرائيل".

 

RT

 




 

 


 

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