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الثلاثاء، 17-10-2023 12:03 م

وزير الدفاع الأمريكي يأمر بتجهيز 2000 جندي لاحتمال إرسالهم لدعم الاحتلال

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الوكيل الإخباري - أصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قراراً بأن يستعد ما يقرب من 2000 جندي لاحتمال نشرهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتقديم المساعدة للاحتلال الإسرائيلي في مهام مثل الدعم الطبي واللوجستي.

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ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن أوستن أصدر القرار، ليلة الأحد الماضي، وطلب تقريراً عن عدد القوات التي يمكن إرسالها ومن أين.

ولفت المسؤولون إلى أن الأمر لا يعني أن تلك القوات ستنتشر بالتأكيد، أو أن أيا منها سيشارك في أدوار قتالية إذا ذهبوا، لكنهم أوضحوا أن قرار أوستن أدى إلى تقصير الوقت الذي سيتعين على تلك القوات الاستعداد للانتشار في الأراضي المحتلة إذا صدرت لها الأوامر.


ويأتي ذلك في الوقت الذي يعزز فيه الجيش الأمريكي وجوده في الشرق الأوسط، بما في ذلك نشر حاملة طائرات ثانية في شرق البحر الأبيض المتوسط لإرسال طائرات مقاتلة إلى المنطقة. CNN عربية

 




 

 


 

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