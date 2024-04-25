وفاة فلسطيني بحريق مصنع في أريحا

الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر أمنية في غرفة العمليات المشتركة في أريحا، اليوم الخميس، حالة وفاة إثر حريق في أحد مصانع المنطقة الصناعية شرق مدينة أريحا.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني نائل العزة لـ "وفا"، أن مساحة المناطق المسقوفة في المصنع الذي تعرض للحريق تبلغ دونمين، وهو مصنع بلاستيك وفلين، وقد تم إخماد الحريق، بالتعاون مع طواقم الدفاع المدني في محافظة رام الله، وفي ضواحي القدس.



وأضاف أن هذه المنطقة الصناعية يوجد فيها أكثر من 30 مصنعا، داعياً أصحاب المصانع إلى ضرورة أخذ إجراءات الحماية والسلامة والوقاية مع بداية حلول الصيف.







