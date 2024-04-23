الثلاثاء 23-04-2024
الوكيل الاخباري
 

وفيات الثلاثاء 23/ 4/ 2024

بدء زيارة أمير الكويت للأردن اليوم

كتلة هوائية جافة وحارة تؤثر على المملكة

استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في أريحا

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

الأمم المتحدة تدعو لتحقيق بشأن مقابر جماعية بغزة

القسام تقصف تجمعا لجنود الاحتلال غرب غزة

اشتباكات ضارية في بيت حانون

اتفاقية شراكة بين "المستقلة للانتخاب" و"الأمم المتحدة للمرأة"

كتلة هوائية حارة قادمة الى الاردن والحرارة سترتفع ١٠ درجات

الثلاثاء، 23-04-2024 06:02 ص

استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في أريحا

اسعاف فف


الوكيل الاخباري - أعلن مدير مستشفى أريحا الحكومي، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب شادي عيسى جلايطة (44 عاما)، وهو أب لثلاثة أبناء، برصاص الاحتلال في أريحا.

اضافة اعلان


وقالت مصادر إن الشهيد شادي، هو شقيق الأسير فادي جلايطة (46 عاما)، الذي دخل الأربعاء الماضي، عامه الـ24 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علما أنه محكوم بالسجن مدة 25 عاما، وتوفي والده وهو بالسجن.


كما أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيمي عقبة جبر، وعين السلطان، جنوب وشمال مدينة أريحا، وقرية الديوك الفوقا وعدة أحياء في المدينة.


وأفادت مصادر صحية بإصابة فتى في مخيم عقبة جبر، برصاصة في الصدر، ووصفت إصابته بالخطيرة ونقل الى مستشفى رام الله الحكومي، وبإصابة ثانية في الركبة وصلت إلى مستشفى أريحا الحكومي.


وقالت مصادر إنه جرى اقتحام المخيمين بالتزامن من قبل قوات الاحتلال التي داهمت وفتشت عددا من المنازل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قصف غزة 29-10.jpg-273b2dbe-0562-4c8b-81b7-4ac6222f4365

الأمم المتحدة تدعو لتحقيق بشأن مقابر جماعية بغزة

قسام

القسام تقصف تجمعا لجنود الاحتلال غرب غزة

main_image6626bccf56bf0

اشتباكات ضارية في بيت حانون

القسام

بلاغ عسكري صادر عن كتائب القسام مساء الاثنين

00

الاحتلال يعلن إصابة 8 عسكريين بغزة

main_image66267ff5e5b5c

إعلام عبري: قائد القيادة المركزية يعتزم الاستقالة

أخبار متعلقة
1170580893

الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان بأريحا ويعتقل مواطنًا

اعتقال3.jpg-4f31e760-9e7c-4136-9843-01424190e67e-780x470-1

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة

images_2021_10_5_508d7

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت فجار

الاحتلال 7

قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة في نابلس

قصف غزة 2.jpg-5720667d-e4e9-4f12-8acf-421721dcd2a9.jpg-f6aa1ab8-ad7a-46de-951a-50168a10c580

غارات إسرائيلية وقصف مدفعي عنيف شمالي غزة

6973e4a9-z1vbmv05gnq53x9wm7jy

قيادي بحماس: الإشكالية بمفاوضات التهدئة ليست مرتبطة بالأسرى