استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في أريحا

الوكيل الاخباري - أعلن مدير مستشفى أريحا الحكومي، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب شادي عيسى جلايطة (44 عاما)، وهو أب لثلاثة أبناء، برصاص الاحتلال في أريحا.

اضافة اعلان



وقالت مصادر إن الشهيد شادي، هو شقيق الأسير فادي جلايطة (46 عاما)، الذي دخل الأربعاء الماضي، عامه الـ24 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علما أنه محكوم بالسجن مدة 25 عاما، وتوفي والده وهو بالسجن.



كما أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيمي عقبة جبر، وعين السلطان، جنوب وشمال مدينة أريحا، وقرية الديوك الفوقا وعدة أحياء في المدينة.



وأفادت مصادر صحية بإصابة فتى في مخيم عقبة جبر، برصاصة في الصدر، ووصفت إصابته بالخطيرة ونقل الى مستشفى رام الله الحكومي، وبإصابة ثانية في الركبة وصلت إلى مستشفى أريحا الحكومي.



وقالت مصادر إنه جرى اقتحام المخيمين بالتزامن من قبل قوات الاحتلال التي داهمت وفتشت عددا من المنازل.

