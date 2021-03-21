الأحد 21-03-2021
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الأحد، 21-03-2021 09:18 م

وفاة مسن وإصابة 6 آخرين بحادث سير بنابلس

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الوكيل الإخباري - لقي مواطن (74 عاما) مصرعه، وأصيب 6 أشخاص آخرون، مساء اليوم الأحد، بحادث سير وقع ببلدة عصيرة الشمالية شمالي نابلس.

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وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات بأن بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير ببلدة عصيرة الشمالية، ووصول 7 إصابات لإحدى مستشفيات المدينة، حيث أعلن الأطباء عن وفاة إحداها لاحقا.


وأضاف أن قوة من مركز شرطة عصيرة الشمالية تحركت برفقة خبير الحوادث من فرع شرطة المرور في شرطة المحافظة لمكان الحادث، لمباشرة الإجراءات الفنية والقانونية حيال ذلك.


وأكد العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة والتحفظ على السائقة المتسببة بالحادث، كما باشرت الشرطة  التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته.

 

المصدر : وفا

 

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