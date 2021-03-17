الأربعاء 17-03-2021
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الأربعاء، 17-03-2021 02:36 م

في كلا الاتجاهين

الاحتلال يغلق حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس

اخت
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، في كلا الاتجاهين.

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وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة في كلا الاتجاهين، دون معرفة الأسباب.


وأضافت المصادر ذاتها ان إغلاق الحاجز تسبب بأزمة مرورية خانقة.

 

المصدر : وفا 

 

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