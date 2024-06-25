الثلاثاء 25-06-2024
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الثلاثاء، 25-06-2024 06:08 ص

15 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة

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الوكيل الاخباري - استشهد 15 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تم خلالها استهداف مدرستي إيواء تابعتين للأونروا.

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وقالت مصادر، إنه مع دخول العدوان يومه الـ263، سقط عشرات الشهداء والجرحى في قصف لخان يونس ومخيمي المغازي والشاطئ ومناطق جنوب غزة.


وأضافت المصادر بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمدرستي إيواء تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم الشاطئ وحي الدرج بمدينة غزة.


وأفاد الدفاع المدني بأن طواقمه انتشلت خمسة شهداء بينهم أطفال، بينما تم نقل عدد آخر من الشهداء والمصابين في مركبات مدنية في إثر القصف الاحتلال مدرسة "أسماء" التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة
كما انتشلت طواقم الدفاع المدني 6 شهداء من جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة يافا وسط مدينة غزة.


إلى ذلك، انتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة، جثماني امرأتين شهيدتين ونقلت عدداً من الإصابات في الاستهداف الإسرائيلي لمنزل عائلة الزميلي في منطقة الشجاعية شرقي المدينة.


 




 

 


 

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