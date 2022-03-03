الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

حالة الطرق حتى الـ 3:00 عصرا - أسماء

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

بالفيديو .. أمطار آذار تهطل على العاصمة عمّان

التعليم العالي تعلن عن توقف مبرمج لخدماتها الإلكترونية

الأردن ودول عربية تصوّت ضد روسيا بالأمم المتحدة -أسماء

الرئيس الأوكراني: مقتل 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع

إطلاق برنامج الشراكة المؤسسية بين الأردن والمانيا

الخميس، 03-03-2022 02:53 م

186 مستوطنا يقتحمون الأقصى

1228317


الوكيل الإخباري-اقتحم 186 مستوطنا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


ومن بين المقتحمين مجموعة مما تسمى "نساء من أجل الهيكل".


ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا، بينما تتولى شرطة الاحتلال تسهيل تلك الاقتحامات وحماية المقتحمين، في الوقت الذي تفرض فيه إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

الأسير محمد رزق تعرض لتعذيب وحشي أثناء الاعتقال والتحقيق

تنزيل

سلطات الاحتلال تهدم معرشا في رهط بالنقب

المسعودية

الاحتلال يجرف مدخل المسعودية في برقة شمال نابلس

9998514386

الاحتلال يستدعي مواطنا فلسطينيا من مخيم عقبة جبر في أريحا

636173085254165169

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا من الضفة بينهم 13 من جنين

CG6c1

مستوطنون يعطبون إطارات 11 مركبة ويخطون شعارات عنصرية شرق سلفيت

أخبار متعلقة
8j0g1-1546778064-780x405-1

الاحتلال يقتحم شعفاط بالقدس واندلاع مواجهات

YmJBhVquwnOpy3W8kzBCYnkF31r5buh2s0cAkUca

إصابة شاب واعتقال 10 آخرين خلال اقتحام الاحتلال لمخيم الجلزون

aKyDy

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بلدة بيت أمر

12183107052273053148334207637311

نيابة الاحتلال تطالب بإضافة 7 سنوات إلى أحكام أسرى نفق الحرية الستة

67ce8d1664f6295c90e545361e15f451

الاحتلال يغلق بوابة عزون الرئيسية

احتلال 6

الاحتلال يعتقل شابا من قرية كفر قليل