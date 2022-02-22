إصابة شاب واعتقال 10 آخرين خلال اقتحام الاحتلال لمخيم الجلزون

الوكيل الإخباري-أصيب شاب واعتقل 10 آخرين، اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله.



وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أصابت شاب في منطقة الوجه، عقب اندلاع مواجهات خلال اقتحامها المخيم، ونُقل على إثرها إلى المستشفى.



وأفادت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: محمود وجدي الصافي (27) عاما، ومعروف باجس نخلة (32) عاما، وحذيفة جلال البياري (17) عاما، والطفل مهند فوزي العالم (15) عاما، وفايز شحادة الطيراوي (18) عاما، وإياد أنور دلايشة (24) عاما، وطلحة مصطفى سلامة (35) عاما، ومحمد مروان الكنش (34) عاما، ومحمد سامي حمدان (21) عاما، والطفل يوسف أبو شريفة (16 عاما) عقب دهم وتفتيش منازلهم.



كما قام جنود الاحتلال بتكسير صالونات حلاقة تعود للمواطنين الفلسطينيين ، أحمد شراكة، وأحمد فهمي بطانجة.

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