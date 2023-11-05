3 شهداء و6 إصابات منها ثلاث خطيرة برصاص الاحتلال في أبو ديس شرق القدس

الوكيل الإخباري- استشهد، صباح اليوم الاحد، ثلاثة شبان وأصيب ستة آخرون ثلاثة منهم بحالة حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

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وقال شهود عيان لمراسل "وفا" إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة أبو ديس، وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة في المكان.



وأضافوا أن قوات الاحتلال احضرت جرافة عسكرية وهدمت أجزاء من المنزل المحاصر، قبل أن تطلق قذيفة "انيرجا" باتجاهه، ما أدى إلى استشهاد الشاب المحاصر داخل المنزل، وهو نبيل عبد الرؤوف حلبية (20 عاما).



وأظهر مقطع فيديو قيام قوات الاحتلال بحمل جثمان الشهيد حلبية الذي ارتقى داخل المنزل المحاصر، بواسطة الجرافة.



وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشابين موسى ضياء موسى زعرور (22 عاما)، ومهند أحمد عفانة (20 عاما)، متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة، فيما أصيب ستة آخرون، بينهم ثلاثة بجروح حرجة، وجرى نقل اثنين إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.



