جيش الاحتلال يعلن أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا على يد المقاومة

الوكيل الاخباري - نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتلى الجيش إلى 220 ضابطا وجنديا.
- الرقيب نور سيبوني 20 عاما، مقاتل في الكتيبة 13 لواء غولاني.
-الجندي شيرات يام عمرو 18 عاما، من كريات أونو في مجموعة أراضي كريات، مقاتل في الكتيبة 414 حرس الحدود.
-الرائد (احتياط) ليران مونس الموسنينو، 42 عاما، من كامهاين، بيليس في منطقة باران الإقليمية
-الملازم روي نهاري 23 عاما، مورا، قائد فصيلة في الكتيبة 202، لواء المظليين.
- العريف كارين شوارتزمان، 20 عاما، من حولون، فني أنظمة إمداد وتحكم في قسم المعدات في سلاح الجو.
- العريف شمعون لوغاسي 19 عاما من عكا، مقاتل جمع في الكتيبة 414 فيلق حماية الحدود.
-الرقيب فالنتين (إيلي) جانسيا 22 عاما، من القدس مقاتل في الكتيبة 890 لواء المظليين.
- العريف نتيف كوتسرو 21 عاما، من معاليه أدوميم، فني SHOB وقاذف في الكتيبة 947، قوات الدفاع الجوي.
- الرقيب باراك بن دافيد 19 عاما من ديمونا، مقاتل في الكتيبة 13 لواء غولاني.
- الجندي ليدور مكاييس، 19 عاما، موفاكيم، منسق لوجستي في وحدة تنسيق العمليات الحكومية في المناطق.
-العريف بنيامين غبريال يونا 19 عاما من القدس، سائق شاحنة ثقيلة في الكتيبة 947 دفاع جوي.
- الرقيب إيتاي أوفيك غليسكو، 20 عاما، منكنعام عيليت، مقاتل في الكتيبة 13، لواء جولاني.
-الرقيب أول (احتياط) إيلان فيورنتينو 38 عاما من ناحال عوز عضو الفرقة الاحتياطية.
- عريف أور أفيتال 20 عاما من ماروم الجولان، مدفعي في الكتيبة 77، اللواء السابع.
- الرقيب دانيال كاسافشوك 21 عاما، مشديروت، فني كهروميكانيك في وحدة موران ديفيد سلينغ تصميم.
- الرقيب شوهام بار 21 عاما من عزبة باراك مقابل لوجستي في مقر لواء جولاني.
- الجندية هدار ميريام كوهين 18 عاما، مازيتان، مجموعة أراضي كريات في الكتيبة 414، حرس الحدود.
- العريف ماتان مالكا 19 عاما من جيشر زيف مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين.
-الرقيب أول سحر تل 20 عاما، ميتسرا، ضابط استخبارات في الكتيبة 77 اللواء السابع.
- العريف يائيل ليبوشور، 20 عاما، من جيا، في مجموعة أراضي كريات في الكتيبة 414، فيلق حرس الحدود.
-الرقيب دفير حاييم رسلر 21 عاما، مقمدوم مقاتل في الكتيبة 51 لواء غولاني.
- العريف حبيب كيان 21 عاما، ماشورا مقاتل في الكتيبة 13 لواء جولاني
- الرقيب نوع برايس 20 عاما، من مويم في مجموعة أراضي كريات في الكتيبة 414 فيلق حماية الحدود .
-الرقيب أول (احتياط) أفيعاد جاد كوهين، 41 عاما، شلوميت، ضابط دورية في لواء عتسيوني.
- الرقيب يارين ماري بيليد 20 عاما، من باري مسعف في لواء الشمال
- الرقيب نيريا بن دافيد 22 عاما، من حيفا قائد صف في الكتيبة 603 فيلق الهندسة القتالية.
- العريف أمير إيال 19 عاما، من حيفا، مقاتل جمع في الكتيبة 414 في فيلق حماية الحدود.
- الرقيب يشاي بيتوسي 21 عاما، من تيلامون مقاتل في الكتيبة 13 لواء غولاني.
-الرائد (متقاعد) نوعم سلوتكي 31 عاما من القدس، مسعف قتالي في الكتيبة 221، لواء كرملي.
- العريف بوعز منشيه يوغيف 19 عاما من تيلامون، فني أنظمة دفاع في لواء الشمال
- الرقيب شاف نيساني 20 عاما من عسقلان في جباية أراضي كريات في الكتيبة 414 حرس الحدود.