جيش الاحتلال يعلن أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا على يد المقاومة

الوكيل الاخباري - نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتلى الجيش إلى 220 ضابطا وجنديا.

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- الرقيب نور سيبوني 20 عاما، مقاتل في الكتيبة 13 لواء غولاني.

-الجندي شيرات يام عمرو 18 عاما، من كريات أونو في مجموعة أراضي كريات، مقاتل في الكتيبة 414 حرس الحدود.



-الرائد (احتياط) ليران مونس الموسنينو، 42 عاما، من كامهاين، بيليس في منطقة باران الإقليمية

-الملازم روي نهاري 23 عاما، مورا، قائد فصيلة في الكتيبة 202، لواء المظليين.

- العريف كارين شوارتزمان، 20 عاما، من حولون، فني أنظمة إمداد وتحكم في قسم المعدات في سلاح الجو.



- العريف شمعون لوغاسي 19 عاما من عكا، مقاتل جمع في الكتيبة 414 فيلق حماية الحدود.

-الرقيب فالنتين (إيلي) جانسيا 22 عاما، من القدس مقاتل في الكتيبة 890 لواء المظليين.



- العريف نتيف كوتسرو 21 عاما، من معاليه أدوميم، فني SHOB وقاذف في الكتيبة 947، قوات الدفاع الجوي.

- الرقيب باراك بن دافيد 19 عاما من ديمونا، مقاتل في الكتيبة 13 لواء غولاني.



- الجندي ليدور مكاييس، 19 عاما، موفاكيم، منسق لوجستي في وحدة تنسيق العمليات الحكومية في المناطق.

-العريف بنيامين غبريال يونا 19 عاما من القدس، سائق شاحنة ثقيلة في الكتيبة 947 دفاع جوي.



- الرقيب إيتاي أوفيك غليسكو، 20 عاما، منكنعام عيليت، مقاتل في الكتيبة 13، لواء جولاني.

-الرقيب أول (احتياط) إيلان فيورنتينو 38 عاما من ناحال عوز عضو الفرقة الاحتياطية.



- عريف أور أفيتال 20 عاما من ماروم الجولان، مدفعي في الكتيبة 77، اللواء السابع.

- الرقيب دانيال كاسافشوك 21 عاما، مشديروت، فني كهروميكانيك في وحدة موران ديفيد سلينغ تصميم.



- الرقيب شوهام بار 21 عاما من عزبة باراك مقابل لوجستي في مقر لواء جولاني.

- الجندية هدار ميريام كوهين 18 عاما، مازيتان، مجموعة أراضي كريات في الكتيبة 414، حرس الحدود.



- العريف ماتان مالكا 19 عاما من جيشر زيف مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين.

-الرقيب أول سحر تل 20 عاما، ميتسرا، ضابط استخبارات في الكتيبة 77 اللواء السابع.

- العريف يائيل ليبوشور، 20 عاما، من جيا، في مجموعة أراضي كريات في الكتيبة 414، فيلق حرس الحدود.



-الرقيب دفير حاييم رسلر 21 عاما، مقمدوم مقاتل في الكتيبة 51 لواء غولاني.

- العريف حبيب كيان 21 عاما، ماشورا مقاتل في الكتيبة 13 لواء جولاني

- الرقيب نوع برايس 20 عاما، من مويم في مجموعة أراضي كريات في الكتيبة 414 فيلق حماية الحدود .



-الرقيب أول (احتياط) أفيعاد جاد كوهين، 41 عاما، شلوميت، ضابط دورية في لواء عتسيوني.

- الرقيب يارين ماري بيليد 20 عاما، من باري مسعف في لواء الشمال

- الرقيب نيريا بن دافيد 22 عاما، من حيفا قائد صف في الكتيبة 603 فيلق الهندسة القتالية.



- العريف أمير إيال 19 عاما، من حيفا، مقاتل جمع في الكتيبة 414 في فيلق حماية الحدود.

- الرقيب يشاي بيتوسي 21 عاما، من تيلامون مقاتل في الكتيبة 13 لواء غولاني.

-الرائد (متقاعد) نوعم سلوتكي 31 عاما من القدس، مسعف قتالي في الكتيبة 221، لواء كرملي.



- العريف بوعز منشيه يوغيف 19 عاما من تيلامون، فني أنظمة دفاع في لواء الشمال

- الرقيب شاف نيساني 20 عاما من عسقلان في جباية أراضي كريات في الكتيبة 414 حرس الحدود.

روسيا اليوم