الخميس 12-10-2023
الوكيل الاخباري

بيانات هامة من الفيدرالي الأمريكي حول رفع جديد للفائدة

النفط يواصل انخفاضه

من جديد .. كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية

الأردن يرسل أولى طائرات المساعدات الإغاثية الطبية إلى غزة

هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300

الأمن يصدر بياناً حول عمل جسر الملك حسين اليوم الخميس

السير تكشف سبب الأزمة الخانقة على شارع المدينة المنورة

عباس يصل عمان اليوم للقاء الملك ووزير الخارجية الأمريكي غداً

جيش الاحتلال يعلن أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا على يد المقاومة

استشهاد 15 فلسطينيا في قصف الاحتلال لمنزل في جباليا

عاجل

الأردن يرسل أولى طائرات المساعدات الإغاثية الطبية إلى غزة

الخميس، 12-10-2023 07:37 ص

جيش الاحتلال يعلن أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا على يد المقاومة

8888


الوكيل الاخباري - نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتلى الجيش إلى 220 ضابطا وجنديا.

اضافة اعلان


- الرقيب نور سيبوني 20 عاما، مقاتل في الكتيبة 13 لواء غولاني. 
-الجندي شيرات يام عمرو 18 عاما، من كريات أونو في مجموعة أراضي كريات، مقاتل في الكتيبة 414 حرس الحدود.


-الرائد (احتياط) ليران مونس الموسنينو، 42 عاما، من كامهاين، بيليس في منطقة باران الإقليمية 
-الملازم روي نهاري 23 عاما، مورا، قائد فصيلة في الكتيبة 202، لواء المظليين. 
- العريف كارين شوارتزمان، 20 عاما، من حولون، فني أنظمة إمداد وتحكم في قسم المعدات في سلاح الجو.


- العريف شمعون لوغاسي 19 عاما من عكا، مقاتل جمع في الكتيبة 414 فيلق حماية الحدود. 
 -الرقيب فالنتين (إيلي) جانسيا 22 عاما، من القدس مقاتل في الكتيبة 890 لواء المظليين.


- العريف نتيف كوتسرو 21 عاما، من معاليه أدوميم، فني SHOB وقاذف في الكتيبة 947، قوات الدفاع الجوي.
- الرقيب باراك بن دافيد 19 عاما من ديمونا، مقاتل في الكتيبة 13 لواء غولاني. 


- الجندي ليدور مكاييس، 19 عاما، موفاكيم، منسق لوجستي في وحدة تنسيق العمليات الحكومية في المناطق. 
 -العريف بنيامين غبريال يونا 19 عاما من القدس، سائق شاحنة ثقيلة في الكتيبة 947 دفاع جوي.


- الرقيب إيتاي أوفيك غليسكو، 20 عاما، منكنعام عيليت، مقاتل في الكتيبة 13، لواء جولاني.
 -الرقيب أول (احتياط) إيلان فيورنتينو 38 عاما من ناحال عوز عضو الفرقة الاحتياطية.


- عريف أور أفيتال 20 عاما من ماروم الجولان، مدفعي في الكتيبة 77، اللواء السابع.
- الرقيب دانيال كاسافشوك 21 عاما، مشديروت، فني كهروميكانيك في وحدة موران ديفيد سلينغ تصميم.


- الرقيب شوهام بار 21 عاما من عزبة باراك مقابل لوجستي في مقر لواء جولاني.
-  الجندية هدار ميريام كوهين 18 عاما، مازيتان، مجموعة أراضي كريات في الكتيبة 414، حرس الحدود.


- العريف ماتان مالكا 19 عاما من جيشر زيف مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين.
-الرقيب أول سحر تل 20 عاما، ميتسرا، ضابط استخبارات في الكتيبة 77 اللواء السابع.
- العريف يائيل ليبوشور، 20 عاما، من جيا، في مجموعة أراضي كريات في الكتيبة 414، فيلق حرس الحدود.


-الرقيب دفير حاييم رسلر 21 عاما، مقمدوم مقاتل في الكتيبة 51 لواء غولاني. 
- العريف حبيب كيان 21 عاما، ماشورا مقاتل في الكتيبة 13 لواء جولاني 
- الرقيب نوع برايس 20 عاما، من مويم في مجموعة أراضي كريات في الكتيبة 414 فيلق حماية الحدود .


-الرقيب أول (احتياط) أفيعاد جاد كوهين، 41 عاما، شلوميت، ضابط دورية في لواء عتسيوني. 
- الرقيب يارين ماري بيليد 20 عاما، من باري مسعف في لواء الشمال 
- الرقيب نيريا بن دافيد 22 عاما، من حيفا قائد صف في الكتيبة 603 فيلق الهندسة القتالية. 


- العريف أمير إيال 19 عاما، من حيفا، مقاتل جمع في الكتيبة 414 في فيلق حماية الحدود. 
- الرقيب يشاي بيتوسي 21 عاما، من تيلامون مقاتل في الكتيبة 13 لواء غولاني. 
-الرائد (متقاعد) نوعم سلوتكي 31 عاما من القدس، مسعف قتالي في الكتيبة 221، لواء كرملي. 


- العريف بوعز منشيه يوغيف 19 عاما من تيلامون، فني أنظمة دفاع في لواء الشمال 
- الرقيب شاف نيساني 20 عاما من عسقلان في جباية أراضي كريات في الكتيبة 414 حرس الحدود.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ممممم

من جديد .. كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية

7

هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300

احتلال 5

الاحتلال يعتقل 6 شبان من رام الله بينهم أشقاء

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الخليل

ط

استشهاد 15 فلسطينيا في قصف الاحتلال لمنزل في جباليا

ن

بدفعات كثيفة ومتتالية.. كتيبة جنين تستهدف قوات الاحتلال - فيديو

أخبار متعلقة
اق

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

اقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

احتلال 10

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم قلنديا

سجون

الأسير مجدي زعتري يدخل عامه الـ21 في الأسر

اسعاف 5

إصابات بالاختناق لطلبة خلال اقتحام الاحتلال القدس

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين