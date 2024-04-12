30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - أدى الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى- الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بالرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة وغير المسبوقة المفروضة على المدينة ومحيطها.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 30 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.



ومنعت قوات الاحتلال آلاف المصلين القادمين من الضفة الغربية من الدخول لأداء صلاة الجمعة، كما فرضت قيودا على دخول المصلين إلى المسجد، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومنعت عددا منهم من الدخول.