الجمعة 22-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 22-03-2024 10:32 م

100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - أدى أكثر من 100 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح، في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن أكثر من 100 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، في الجمعة الثانية من رمضان.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها في البلدة القديمة بالقدس وعند أبواب المسجد الأقصى، في محاولة لعرقلة وصول الأهالي المتوجهين لأداء صلاتي العشاء والتراويح ، كما فرضت شرطة الاحتلال غرامات على مركبات المواطنين، بالتزامن مع توافدهم إلى الأقصى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قولها: إن قوات الاحتلال منعت للجمعة الثانية، طواقمها من دخول ساحات المسجد الأقصى لتقديم خدمات الإسعاف للمواطنين، ومن إقامة عيادتها الميدانية، معتبرة أن ذلك انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي يدعو لاحترام شارة الصليب والهلال الأحمر.

 




 

 


 

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