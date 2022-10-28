50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - أدى نحو 50 ألف مصل، صلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة.

اضافة اعلان



واكتظت ساحات المسجد الأقصى وباحاته بآلاف المصلين، الذين قدموا من محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي العام 48، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وخرج المصلون عقب الصلاة في مسيرة إسناد لأهالي نابلس في ظل الحصار المتواصل عليها من قبل الاحتلال لأكثر من أسبوعين، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني.



وردد المشاركون في المسيرة الشعارات المنددة بعدوان الاحتلال، والمساندة لأهالي نابلس، ورفعوا لافتات تندد بالإساءة للرسول الكريم من قبل المستوطنين.



بترا