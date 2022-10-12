شرطة الاحتلال في حالة تأهب قصوى في القدس

الوكيل الإخباري - انتشر عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلية في أنحاء البلدة القديمة في القدس، بينما يشارك آلاف اليهود بـ"التبريك الكهنوتي" عند حائط البراق وسط توترات متصاعدة في المدينة وفي أنحاء الضفة الغربية.

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وتم نشر المئات من رجال الشرطة وشرطة الحدود في البلدة القديمة لتأمين الطريق. كما تم إغلاق العديد من طرق المدينة القديمة أمام حركة المرور.



هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "كجزء من رفع وتيرة النشاطات الأمنية في منطقة نابلس تقرر إغلاق الطرق وتقييد الحركة إلى المدينة ومنها وإبقاء عدد من الطرق مفتوحة حيث سيتم فيها تطبيق تفتيش أمني مكثف".

روسيا اليوم