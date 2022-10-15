نائب مفتي القدس: قضية القدس لا تحتمل تنافسا أو صراعا أو سكوتا

الوكيل الإخباري - قال نائب مفتي القدس والديار الفلسطينية، إبراهيم عوض الله، السبت، إنّ قضية القدس تهم الأردن وهي مركزية أيضا لتعلقها بواجب أردني من خلال الوصاية الهاشمية.

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وأضاف عوض الله، لبرنامج أخبار الأسبوع الذي يبث على "قناة المملكة"، أن الوصاية الهاشمية ودورها بحاجة إلى معاضدة عربية وإسلامية حقيقية لأن قضية القدس لا تحتمل تنافسا أو صراعا أو سكوتا أو اللجوء إلى أي خيارات قد يكون من ضمنها خذلان لقضية القدس وفلسطين.



وبين ان دور وموقف الأردن مهم وواضح على المقدسات في القدس"، منوها الى أنه يوجد تكامل في الدور الأردني الفلسطيني في أداء الواجب تجاه قضية القدس ودول أخرى.



وأوضح، أن قضية القدس في غاية الصعوبة، حيث إنّ الواجب ينادي الجميع، متأملا أن كل العرب يسلكون طريق الأردن وفلسطين المتكامل، لافتا إلى أن هناك تنسيقا أردنيا فلسطينيا فيما يتعلق بالقدس، داعيا استمرار التنسيق لصد مخططات الاحتلال الإسرائيلي



