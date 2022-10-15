الأحد 16-10-2022
الوكيل الاخباري

مرتفعة 2%.. فاتورة التقاعد تبلغ 952 مليونا

انقطاع التيار الكهربائي عن طريق نزول العدسية

الأردن والجزائر يبحثان تحضيرات عقد القمة العربية المقبلة

مقتل 11 على الأقل في هجوم بمعسكر تدريب عسكري في روسيا

إغلاق الطريق الملوكي في البترا بالاتجاهين - صور

اختتام فعاليات مهرجان شارع الثقافة الرابع في الرصيفة

عملية إطلاق نار تستهدف جيش الاحتلال جنوب نابلس

افتتاح معرض الفن التشكيلي لمجموعة من الفنانين التشكيليين بإربد

افتتاح مشروع صناعة تقليدية وتطبيقات متقدمة على التطريز في إربد

الأردنية تفتح باب التقديم للموازي لمن لم يتقدم سابقا بشروط

السبت، 15-10-2022 10:41 م

نائب مفتي القدس: قضية القدس لا تحتمل تنافسا أو صراعا أو سكوتا

634afa4480456


الوكيل الإخباري - قال نائب مفتي القدس والديار الفلسطينية، إبراهيم عوض الله، السبت، إنّ قضية القدس تهم الأردن وهي مركزية أيضا لتعلقها بواجب أردني من خلال الوصاية الهاشمية.

اضافة اعلان


وأضاف عوض الله، لبرنامج أخبار الأسبوع الذي يبث على "قناة المملكة"، أن الوصاية الهاشمية ودورها بحاجة إلى معاضدة عربية وإسلامية حقيقية لأن قضية القدس لا تحتمل تنافسا أو صراعا أو سكوتا أو اللجوء إلى أي خيارات قد يكون من ضمنها خذلان لقضية القدس وفلسطين.


وبين ان دور وموقف الأردن مهم وواضح على المقدسات في القدس"، منوها الى  أنه يوجد تكامل في الدور الأردني الفلسطيني في أداء الواجب تجاه قضية القدس ودول أخرى.


وأوضح، أن قضية القدس في غاية الصعوبة، حيث إنّ الواجب ينادي الجميع، متأملا أن كل العرب يسلكون طريق الأردن وفلسطين المتكامل، لافتا إلى أن هناك تنسيقا أردنيا فلسطينيا فيما يتعلق بالقدس، داعيا استمرار التنسيق لصد مخططات الاحتلال الإسرائيلي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

عملية إطلاق نار تستهدف جيش الاحتلال جنوب نابلس

اسعاف ففف

استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال رام الله

احتلال ٣

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

احتلال٣

3 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الاقصى

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

63493e86423604568b5e61ff

استشهاد طبيب فلسطيني برصاصة الاحتلال اخترقت رأسه أمام مستشفى حكومي

أخبار متعلقة
1

مقتل جندية إسرائيلية بعملية إطلاق نار في القدس

NbdJX

إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال فعالية لإحياء المولد النبوي في القدس

9999170708

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا

اقصى

القدس: عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

اعتقال1

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من القدس

f35c58649ce1adafd7d122941a556c04

الاحتلال يعتقل 5 مرابطين من المسجد الأقصى