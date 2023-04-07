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الجمعة، 07-04-2023 03:10 م

6 إصابات بالرصاص المعدني جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

احتلال٨


الوكيل الاخباري - أصيب ستة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

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وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ستة شبان بالرصاص المعدني، نقل أحدهم إلى مستشفى في مدينة قلقيلية، بالإضافة لإصابة العشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.


وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة، بمشاركة العشرات من أبناء القرية، وعدد من المتضامنين الأجانب، وسط ترديد الشعارات الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.

 

وفا


 




 

 


 

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