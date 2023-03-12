الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

سوريا.. مرسوم رئاسي يخص المتضررين من الزلزال

الصفدي يبدأ الاثنين زيارة لليابان تحضيرا لزيارة الملك الشهر المقبل

نقيب المجوهرات: الدمغة هي المعيار

المطاعم تشتكي من ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق بنسبة وصلت إلى 30%

الصناعة والتجارة تُطلق الاستراتيجية الوطنية للتصدير

مطالبة بتمديد قرار تسوية ملف التعهدات الجمركية

الهناندة: إدخال الروبوتات في الاقتصاد والتنمية بات أساسياً وواقع حال

انتعاش حركة المسافرين جواً حول العالم 84.2 % في كانون الثاني الماضي

رئيس الوزراء يفتتح المبنى الجديد لوزارة المالية

الأحد، 12-03-2023 11:49 ص

إعلان الحداد العام في نابلس والأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان

ظ


الوكيل الإخباري - أُعلن في مدينة نابلس، صباح اليوم الأحد، الحداد العام على الشهداء الفلسطينيين الثلاثة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز صرة العسكري، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

اضافة اعلان


ونعت مكبرات الصوت في مساجد المدينة، صباح اليوم، الشهداء الثلاثة، معلنة الحداد العام في المدينة.


وقال جيش الاحتلال إنه اغتال ثلاثة مقاومين فلسطينيين، واعتقل آخر قرب حاجز صرة غرب نابلس، بزعم انهم كانوا بطريقهم لتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد جيش الاحتلال والمستوطنين في المنطقة.


وعلى صعيد متصل، واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السابع والعشرين على التوالي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم، والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وأولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).


وكانت إدارة السّجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الفلسطينية الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.


يشار إلى أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات بن غفير، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.


ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو 4780 أسيرا ، بينهم 160 طفلاً، و29 أسيرة، و914 معتقلًا إداريًا.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

000

الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم شمال سلفيت

بحر 2

بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين غرب خان يونس

ةةة

مستوطنون يعتدون على فلسطيني من سلفيت

احتلال8

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل

احتلال 10

الاحتلال يقتحم قباطية جنوب جنين

أخبار متعلقة
ظظظ

الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في طوباس

اسعاف 5

إصابة شاب بجروح خطيرة في الرأس بمواجهات مع الاحتلال في طوباس

احتلال 1

الاحتلال يعتقل شابا من جبع جنوب جنين

غ

الاحتلال يشن عدة غارات على قطاع غزة

ووووووووووووو

الاحتلال يعيق تحركات الفلسطينيين وينصب حاجزا عسكريا جنوب جنين

تن

الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين في رام الله