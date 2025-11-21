الجمعة 2025-11-21 03:58 م
 

اليابان تصادق على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

محطة الطاقة النووية كاشيوازاكي-كاريوا
محطة الطاقة النووية كاشيوازاكي-كاريوا
 
الجمعة، 21-11-2025 11:26 ص

الوكيل الإخباري-   صادقت السلطات المحلية في محافظة بوسط غرب اليابان الجمعة على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم، ما يشكل مرحلة أساسية في عودة الموقع إلى الخدمة بعد كارثة فوكوشيما عام 2011 التي حملت البلاد على إغلاق جميع مفاعلاتها.

وأعلن هيديو هانازومي حاكم محافظة نييغاتا حيث تقع المحطة، خلال مؤتمر صحافي أنه أعطى الضوء الأخضر لمعاودة العمل، ما يتطلب إذنا أخيرا من الهيئة الناظمة للطاقة النووية في البلاد.

 
 
