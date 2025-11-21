النائب الأسبق علي الملكاوي في ذمة الله

11:29 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754636 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي النائب الأسبق علي الملكاوي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة. اضافة اعلان





وترحم القاضي على المرحوم الملكاوي مستذكراً مناقبه خلال مشاركته في مجلس النواب السادس عشر حيث كان نائباً مخلصا لوطنه ومليكه.



