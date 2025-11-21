النائب الأسبق علي الملكاوي في ذمة الله

وترحم القاضي على المرحوم الملكاوي مستذكراً مناقبه خلال مشاركته في مجلس النواب السادس عشر حيث كان نائباً مخلصا لوطنه ومليكه.
