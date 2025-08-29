إصابة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن شابا (20 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الرأس ووصفت جروحه بالخطيرة، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومية بالمدينة، مشيرة إلى أن شابا (22 عاما) أصيب جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه.
