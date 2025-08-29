إصابة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

الجمعة 2025-08-29 02:22 م
 

الجمعة، 29-08-2025 12:02 م
الوكيل الإخباري-  أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح خطيرة برصاص واعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام شارع فيصل بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية اليوم الجمعة.اضافة اعلان


وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن شابا (20 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الرأس ووصفت جروحه بالخطيرة، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومية بالمدينة، مشيرة إلى أن شابا (22 عاما) أصيب جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه.
 
 
