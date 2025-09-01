الاحتلال يفرض تشديدا أمنيا على الخليل

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطينيين عند مدخل قرية قلقس جنوب الخليل.
-
أخبار متعلقة
-
رابطة من العلماء: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
-
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض صفقة تبادل الأسرى
-
ألمانيا تدعو إسرائيل إلى تحسين الظروف الإنسانية في غزة بشكل طارئ
-
8 شهداء في غارات إسرائيلية على منزلين بمدينة غزة
-
قصف إسرائيلي متواصل على مدينة غزة
-
مستشفى شهداء الأقصى بغزة: نواجه أزمة حادة وخطيرة
-
حماس تدعو منظمات إقليمية ودولية للتحرك لوقف جرائم الإبادة
-
شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين على سطح منزل بمخيم الشاطئ