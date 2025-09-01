الاحتلال يفرض تشديدا أمنيا على الخليل

11:43 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744380 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض تشديدا أمنيا وتغلق جميع مداخل مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. اضافة اعلان





وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطينيين عند مدخل قرية قلقس جنوب الخليل.