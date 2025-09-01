الإثنين 2025-09-01 12:54 م
 

الاحتلال يفرض تشديدا أمنيا على الخليل

الاحتلال يفرض تشديدا أمنيا على الخليل
ارشيفية
 
الإثنين، 01-09-2025 11:43 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض تشديدا أمنيا وتغلق جميع مداخل مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطينيين عند مدخل قرية قلقس جنوب الخليل.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

46554544

المرأة والجمال انتفاخ تحت العين: الأسباب والحلول الفعالة

كفرنجة

أخبار محلية حملة شاملة لإغلاق المحال المخالفة وإزالة الاعتداءات في كفرنجة

3233232

تكنولوجيا إنستغرام يطلق أدوات جديدة لإدارة البريد الوارد

غرفة تجارة الزرقاء

اقتصاد محلي الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 39.5 مليون دينار في شهر آب

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا

3461320

تكنولوجيا طرق استرجاع الصور المحذوفة من Google Photos

انخفاض النفط عالميا

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

شعار أكيد

أخبار محلية أكيد: 91 إشاعة خلال شهر آب



 
 





الأكثر مشاهدة