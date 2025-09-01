منتدى التواصل الحكومي يستضيف مديرة المواصفات والمقاييس

الوكيل الإخباري- يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، والمديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير الزهير، لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "دور المؤسسة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني" وذلك عند الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

ويتمحور اللقاء حول جهود المؤسسة في الرقابة على السلع وأدوات القياس القانونية ودورها في تعزيز ثقة المواطنين بالمنتج الوطني والأسواق المحلية إلى جانب دور المؤسسة في إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، وبما يسهم في حماية المستهلك والبيئة وضمان جودة المنتجات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني.