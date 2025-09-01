الإثنين 2025-09-01 02:47 م
 

منتدى التواصل الحكومي يستضيف مديرة المواصفات والمقاييس

وزارة الاتصال الحكومي
وزارة الاتصال الحكومي
 
الإثنين، 01-09-2025 12:58 م

الوكيل الإخباري-   يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، والمديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير الزهير، لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "دور المؤسسة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني" وذلك عند الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

اضافة اعلان


ويتمحور اللقاء حول جهود المؤسسة في الرقابة على السلع وأدوات القياس القانونية ودورها في تعزيز ثقة المواطنين بالمنتج الوطني والأسواق المحلية إلى جانب دور المؤسسة في إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، وبما يسهم في حماية المستهلك والبيئة وضمان جودة المنتجات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني.


ودعت الوزارة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء التواجد في مقرها قبل 20 دقيقة من الموعد، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

هن

فن ومشاهير داليا البحيري تروي تفاصيل حادث السير وأزمتها الصحية في الصيف

الأمن العام يوسع انتشار دوريات النجدة للشرطة النسائية لتشمل محافظات البلقاء وإربد والعقبة

أخبار محلية الأمن العام يوسع انتشار دوريات النجدة للشرطة النسائية - صور

ل

فيديو منوع من يقوم بفرقعة البالون أولا يفوز في هذه اللعبة

ىبىب

فيديو منوع هكذا يتم تحضير "السوشي" في بعض الدول

قلقلقل

فيديو منوع المهر يركض بعد 3 ساعات من ولادته!

رعت

أخبار الشركات مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظم بطولة "فورتنايت" على مستوى الشرق الأوسط

14

فيديو منوع روبوت لتنظيف المنزل بشكل مثالي

32510

فيديو منوع الحجم الحقيقي للحيوانات.. ثور قوي ذو قرون طويلة منحنية قد تصل إلى 7 أقدام



 
 





الأكثر مشاهدة