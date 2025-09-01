منتدى التواصل الحكومي يستضيف مديرة المواصفات والمقاييس

ويتمحور اللقاء حول جهود المؤسسة في الرقابة على السلع وأدوات القياس القانونية ودورها في تعزيز ثقة المواطنين بالمنتج الوطني والأسواق المحلية إلى جانب دور المؤسسة في إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، وبما يسهم في حماية المستهلك والبيئة وضمان جودة المنتجات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني.
ودعت الوزارة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء التواجد في مقرها قبل 20 دقيقة من الموعد، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يوسع انتشار دوريات النجدة للشرطة النسائية - صور
-
الضمان يُقر التقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان للنصف الأول من عام 2025
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات المركزية الأميركية
-
لجنة الأمانة تمدد العمل بقرار الخصومات على "الفضلة" وتقر اتفاقيات تعاون جديدة
-
غوشة رئيسا لمجلس النقباء
-
الأردن يعزي أفغانستان
-
حملة شاملة لإغلاق المحال المخالفة وإزالة الاعتداءات في كفرنجة
-
وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا