الإثنين 2025-09-01 02:47 م
 

الأردن يعزي أفغانستان

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الأردن يعزي أفغانستان
 
الإثنين، 01-09-2025 01:07 م
الوكيل الإخباري-    أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة للأشقاء في أفغانستان بضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا وآلاف المصابين.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تضامن المملكة مع الشعب الأفغاني الشقيق، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
 
