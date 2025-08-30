صدور قرار تفويض رئيسي مجلس إدارة "بترا" و"التلفزيون الأردني" بصلاحيات وزير الاتصال الحكومي

وجاء القرار استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الإدارة العامة رقم (10) لسنة 1965، وبناءً على تنسيب وزير الاتصال الحكومي.
كما جاء القرار بموجب كل من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، ونظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022، وملحق إدارة العقد رقم (1) لسنة 2022، وملحق الرقابة على اللوازم والمستودعات رقم (2) لسنة 2022.
