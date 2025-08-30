صدور قرار تفويض رئيسي مجلس إدارة "بترا" و"التلفزيون الأردني" بصلاحيات وزير الاتصال الحكومي

الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية اليوم السبت، قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 آب الجاري، بالموافقة على تفويض رئيسي مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، بالصلاحيات المنوطة بوزير الاتصال الحكومي.

اضافة اعلان



وجاء القرار استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الإدارة العامة رقم (10) لسنة 1965، وبناءً على تنسيب وزير الاتصال الحكومي.