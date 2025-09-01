الإثنين 2025-09-01 08:45 ص
 

ألمانيا تدعو إسرائيل إلى تحسين الظروف الإنسانية في غزة بشكل طارئ

الإثنين، 01-09-2025 08:08 ص
الوكيل الإخباري-   دعت برلين إسرائيل إلى تحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة بشكل طارئ، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها مسؤول حكومي ألماني، الاثنين، قبيل زيارة إلى تل أبيب والأراضي الفلسطينية.اضافة اعلان


وألمانيا هي من أبرز داعمي إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكن حكومة المستشار فريدريش ميرتس بدّلت في الآونة الأخيرة من لهجتها حيال تل أبيب، على خلفية الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع المحاصر.

وقال ممثل الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، لارس كاستيلوتشي، إن "على الحكومة الإسرائيلية تحسين الوضع الإنساني في غزة من دون تأخير، بشكل كامل، مستدام، وبما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي".

وندد بمعاناة المدنيين، خصوصًا الأطفال "الذين لا يتحملون أي ذنب أو مسؤولية".

وأشار إلى أن ألمانيا زادت كمية المساعدات الإنسانية المُرسَلة إلى غزة "مرات عدة"، لكنها "تظل غير مجدية" طالما أنها لا تبلغ المحتاجين.

وفي حين جدد كاستيلوتشي "المسؤولية الخاصة" لألمانيا حيال أمن إسرائيل وضرورة "الإفراج الفوري" عن المحتجزين في القطاع، شدد على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة وفق حل الدولتين.
 
 
ألمانيا تدعو إسرائيل إلى تحسين الظروف الإنسانية في غزة بشكل طارئ

