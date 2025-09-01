الإثنين 2025-09-01 02:48 م
 

نقاط البولكا ... لأظافر ناعمة وعصرية

رررر
تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   بعد أن غزت عالم الموضة، تنتقل صيحة نقاط البولكا إلى عالم الأظافر، لتمنحكِ أسلوبًا أنيقًا يجمع بين المرح والرقي هذا الصيف.

💅 ما هي أظافر البولكا؟
تصاميم ترتكز على نقاط ملونة على خلفيات بسيطة أو مبتكرة، يمكن تنسيقها حسب ذوقكِ، من الأبيض والأسود الكلاسيكي إلى ألوان صيفية نابضة بالحياة.
وقد تبنّت هذه الموضة نجمات مثل هايلي بيبر، التي أضافت لمستها العصرية إلى هذا الأسلوب المرح.

أبرز صيحات أظافر البولكا لصيف 2025
✨ 1. Micro Chrome بولكا
نقاط فائقة الصغر بلمعان معدني تضفي أناقة ناعمة على قاعدة شفافة أو نيود. مثالية للإطلالات اليومية والرسمية.

🎨 2. نقاط بولكا أحادية اللون
تصميم بسيط وعملي للمرأة الكلاسيكية. جرّبي النقاط السوداء على طلاء أبيض أو العكس لمظهر ناعم ومرتب.

💎 3. البولكا الفرنسية
إعادة ابتكار للأظافر الفرنسية التقليدية، مع نقاط صغيرة تزيّن طرف الظفر بأسلوب أنثوي أنيق يناسب جميع المناسبات.

🌙 4. النقاط الهادئة اللامعة
مثالية للسهرات، حيث تُستخدم نقاط رقيقة على قاعدة لامعة لإطلالة أنيقة وغير صاخبة.

🍋 5. الأصفر الليموني مع النقاط الذهبية
ألوان صيف 2025 في أظافرك! اجمعي بين الطرف الأصفر الجريء والنقاط الذهبية الدقيقة لمظهر منعش وجريء.

✔️ نصيحة جمالية
يمكن تنفيذ هذه التصاميم بسهولة في المنزل باستخدام أدوات التزيين الدقيقة، أو طلبها من خبيرة الأظافر لإطلالة مثالية.


أظافر البولكا هي خياركِ الجديد إن كنتِ تبحثين عن لمسة مرحة وعصرية بعيدًا عن التصاميم التقليدية.

 

 

 
 
