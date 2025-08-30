الحكومة تنشر تعليمات وضع العلم الأردني لكل مالك عقار

الوكيل الإخباري- صدرت، السبت، في الجريدة الرسمية تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات لسنة 2025.

وتأتي التعليمات استنادا لأحكام المادة (40/هـ/5) من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاته، وتُعتبر نافذة من تاريخ نشرها.



ويُشترط على كل مالك عقار وضع سارية علم ضمن الارتداد الأمامي للبناء أو على سطحه، وفقا لأحكام التعليمات.



وبحسب التعليمات، يجب أن تتوفر فيها شروط من بينها ألا يقل قطر السارية عن 4 إنشات وألا تقل سعتها عن 1.8 ملم، مع طلية علوية من النحاس أو الحديد وبكرة حبل علوي.



كما يجب أن تكون السارية مصنوعة من مادة مناسبة ذات مظهر لائق، وأن تكون مثبتة بأحكام بما يحقق متطلبات السلامة العامة، وألا تكون تالفة أو مشوهة للمنظر العام.