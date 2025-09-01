الإثنين 2025-09-01 12:55 م
 

رابطة من العلماء: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

قطاع غزة
غزة
 
الإثنين، 01-09-2025 11:13 ص
الوكيل الإخباري-   قالت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم، الاثنين، إن الرابطة أقرت قرارًا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.اضافة اعلان


ودعت برلين إسرائيل إلى تحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة بشكل طارئ، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها مسؤول حكومي ألماني، الاثنين، قبيل زيارة إلى تل أبيب والأراضي الفلسطينية.

وألمانيا هي من أبرز داعمي إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول 2023، لكن حكومة المستشار فريدريش ميرتس بدّلت في الآونة الأخيرة من لهجتها حيال تل أبيب، على خلفية الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع المحاصر.

وقال ممثل الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، لارس كاستيلوتشي، إن "على الحكومة الإسرائيلية تحسين الوضع الإنساني في غزة من دون تأخير، بشكل كامل، مستدام، وبما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي".

وندد بمعاناة المدنيين، خصوصًا الأطفال "الذين لا يتحملون أي ذنب أو مسؤولية".

وأشار إلى أن ألمانيا زادت كمية المساعدات الإنسانية المُرسَلة إلى غزة "مرات عدة"، لكنها "تظل غير مجدية" طالما أنها لا تبلغ المحتاجين.

وفي حين جدد كاستيلوتشي "المسؤولية الخاصة" لألمانيا حيال أمن إسرائيل، وضرورة "الإفراج الفوري" عن المحتجزين في القطاع، شدد على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة وفق حل الدولتين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

46554544

المرأة والجمال انتفاخ تحت العين: الأسباب والحلول الفعالة

كفرنجة

أخبار محلية حملة شاملة لإغلاق المحال المخالفة وإزالة الاعتداءات في كفرنجة

3233232

تكنولوجيا إنستغرام يطلق أدوات جديدة لإدارة البريد الوارد

غرفة تجارة الزرقاء

اقتصاد محلي الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 39.5 مليون دينار في شهر آب

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا

3461320

تكنولوجيا طرق استرجاع الصور المحذوفة من Google Photos

انخفاض النفط عالميا

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

شعار أكيد

أخبار محلية أكيد: 91 إشاعة خلال شهر آب



 
 





الأكثر مشاهدة