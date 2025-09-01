غوشة رئيسا لمجلس النقباء

الوكيل الإخباري- تسلم نقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة، اليوم الاثنين، رئاسة مجلس النقباء خلفا لنقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني.

