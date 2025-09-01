الإثنين 2025-09-01 02:47 م
 

غوشة رئيسا لمجلس النقباء

نقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة
نقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة
 
الإثنين، 01-09-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري-   تسلم نقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة، اليوم الاثنين، رئاسة مجلس النقباء خلفا لنقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني.

وبحسب بيان مجلس النقباء، تستمر رئاسة المجلس أربعة شهور ويتم تداولها بين نقباء النقابات المهنية الست الموجودة في مجمع النقابات.

 
 
