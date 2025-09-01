الصحة توضح حول نظام حجز المواعيد الإلكترونية للوافدين

الوكيل الإخباري- أعلن مدير مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين في وزارة الصحة، الدكتور إبراهيم المعايعة، عن بدء تفعيل نظام حجز المواعيد والدفع الإلكتروني لإجراء الفحص الطبي للوافدين اعتباراً من اليوم الاثنين .



وأوضح المعايعة "لبرنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"أن آلية الحجز تتم من خلال تعبئة المعلومات الشخصية، واختيار الموقع، المحافظة، وتاريخ الفحص، ليتم بعدها إرسال رسالة تتضمن تفاصيل الدفع الإلكتروني إلى هاتف المتقدم، ومن ثم يُؤكد الحجز.





وقال إن الوثيقة المطلوبة لإتمام المعاملة هي جواز السفر فقط، وأن النظام مفعل حالياً في جميع المراكز الصحية في المملكة، وعددها 18 مركزاً، وقد تم حتى الآن تسجيل 300 حجز. وأكد المعايعة أنه يُفضل إجراء الحجز والدفع قبل الحضور إلى المركز، إذ لا يمكن الحجز والدفع في نفس اليوم.



وبيّن أن النظام يتيح التحكم في أعداد المراجعين، حيث تستقبل مديرية صحة مادبا ما بين 60 إلى 70 مراجِعاً يومياً، وتم تخصيص 100 موعد يومي، مشيراً إلى أن إنجاز المعاملة لن يستغرق أكثر من دقيقتين إلى ثلاث دقائق في حال وجود حجز مسبق.



وأضاف أن هذا النظام يشمل العاملات في المنازل، حيث تم تخصيص كود وبرنامج خاص بهن، نظراً لخصوصية الفئة، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية خاصة بهن.

اضافة اعلان