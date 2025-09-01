الإثنين 2025-09-01 08:45 ص
 

قصف إسرائيلي متواصل على مدينة غزة

الإثنين، 01-09-2025 07:43 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مراسلة الجزيرة إن القصف الإسرائيلي متواصل على الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة غزة وحي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة. اضافة اعلان
 
 
قصف إسرائيلي متواصل على مدينة غزة

فلسطين قصف إسرائيلي متواصل على مدينة غزة

