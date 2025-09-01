لجنة الأمانة تمدد العمل بقرار الخصومات على "الفضلة" وتقر اتفاقيات تعاون جديدة

01:25 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744399 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة أمانة عمّان الكبرى، اليوم الاثنين، جلسة برئاسة الدكتور يوسف الشواربة، حيث قرّرت تمديد العمل بقرار مجلس الأمانة السابق رقم (57)، والمتضمّن منح خصم بنسبة (20 بالمئة) من قيمة سعر الفضلة عند الدفع نقدًا بعد استكمال الإجراءات كافة، وكذلك خصم (20 بالمئة) من قيمة سعر الفضلة المُقسّطة لباقي الأقساط غير المُسدّدة شريطة دفعها نقدًا، وذلك اعتبارًا من الأول من أيلول وحتى نهاية العام 2025. اضافة اعلان





وجاء قرار التمديد بعد انتهاء المدة السابقة المحددة في 30 نيسان الماضي، وبما ينسجم مع توجهات الأمانة في التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.



كما تم خلال الجلسة إقرار مسودة اتفاقية تدريب الطلبة مع جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا، والتي تهدف إلى ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتعزيز مشاركة الشباب في برامج الأمانة المختلفة، إضافة إلى تجديد اتفاقية التعاون وتبادل المعلومات مع شركة مياه الأردن / مياهنا، لتطوير تبادل البيانات والمعلومات الجغرافية والربط الإلكتروني للخدمات.



وأقرّت اللجنة مسودة اتفاقية التعاون مع لجنة بلدية النسيم، بخصوص تحسين خدمة تحصيل مخالفات السير من خلال تدريب كوادر البلدية على آليات الإدخال والمتابعة، إلى جانب الموافقة على إطلاق الدورة الخامسة لجائزة حبيب الزيودي للأدب، والتي تشمل حقول الشعر الفصيح والنبطي، والقصة القصيرة، وأفضل قصيدة للعرب المقيمين في الأردن، دعمًا للإبداع الثقافي وتعزيزًا للمواهب الوطنية.



ورفع الدكتور الشواربة، باسم لجنة أمانة عمّان، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملكة رانيا العبدالله، بمناسبة عيد ميلادها الميمون، مؤكدًا اعتزاز اللجنة بما تمثّله جلالتها من قدوة وعطاء.



وقدّم الشواربة التهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وللأسرة الأردنية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تصادف نهاية الأسبوع الجاري، متمنيًا للوطن المزيد من الخير والازدهار.



وأدّى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة، المهندس خلدون الخالدي، اليمين القانونية كعضو في لجنة الأمانة، لينضم بذلك إلى عضوية اللجنة.