الإثنين 2025-11-03 08:28 ص
 

استشهاد شاب برصاص مستوطن في مدينة الخليل

مسعفون ينقلون مصابا في الضفة الغربية
مسعفون ينقلون مصابا في الضفة الغربية
 
الإثنين، 03-11-2025 06:18 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر باستشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في الرأس برصاص مستوطن في منطقة رأس الجورة شمالي مدينة الخليل.اضافة اعلان


وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن "قوات الاحتلال منعت طواقمه من إسعاف الشاب المصاب في منطقة رأس الجورة بمدينة الخليل".
 
 
