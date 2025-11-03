استشهاد شاب برصاص مستوطن في مدينة الخليل

وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن "قوات الاحتلال منعت طواقمه من إسعاف الشاب المصاب في منطقة رأس الجورة بمدينة الخليل".
-
أخبار متعلقة
-
طائرات الاحتلال تستهدف شرقي مدينة غزة
-
جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس
-
إذاعة الجيش الإسرائيلي: عودة جثة الأسير عمير ناوترا
-
ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة متين للغاية
-
بمشاركة الأردن.. إسطنبول تحتضن الاثنين اجتماعا حول المستجدات في غزة
-
الثوابتة: إسرائيل ارتكبت 194 خرقا لاتفاق وقف النار منذ 10 أكتوبر
-
"كتائب القسام" تعلن تسليم 3 جثث أسرى إسرائيليين بينهم قائد اللواء الجنوبي في "فرقة غزة"
-
الجامعة العربية تطالب بتكثيف الجهود لإعادة إعمار غزة