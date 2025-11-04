الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل

الوكيل الإخباري- قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله إن التقاعس واللامبالاة من قبل العالم لم يؤديا إلى وقوع الفظائع في غزة فقط، بل ساهما في تجدد الكراهية عالمياً.

اضافة اعلان